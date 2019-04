Giro d'Italia 2019, il percorso della prima tappa Bologna San Luca

Prenderà il via sabato 11 maggio da Bologna la 102esima edizione del Giro d’Italia che terminerà a Verona, all'interno dell'Arena.

La prima tappa parte da Piazza Maggiore, passando per porta San Felice, per la Rotonda Romagnoli, via della Barca, fino a San Luca.

Il percorso bolognese prevede i primi 6 km piatti e i successivi 2 km in fortissima ascesa. Si percorrono strade cittadine ampie e prevalentemente rettilinee fino ai piedi della salita di San Luca di 2.1 km al 9.7% medio e con lunghi tratti oltre il 10/12% fino al picco del 16% in corrispondenza all’ultimo chilometro.

L'Emilia-Romagna ospita diverse tappe: il 12 maggio si riparte da Bologna in direzione sud, con Riccione e San Marino. Il Giro toccherà inoltre Ravenna, Modena, Lugo, Massa Lombarda, Granarolo, Crevalcore e Carpi.

