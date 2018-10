Giro dell'Emilia: il 6 ottobre strade chiuse e deviazioni

In occasione della 101a edizione del Giro dell'Emilia di ciclismo maschile e della quinta edizione del giro dell'Emilia femminile che si svolgerà sabato 6 ottobre, saranno effettuate le seguenti chiusure:

-dalle ore 11:00 alle ore 13:00, sarà chiusa, sulla A1 Milano-Napoli, la stazione di Sasso Marconi, in uscita ed in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze (Bologna e Firenze).

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio o di Rioveggio, sulla A1 Milano-Napoli;

-dalle ore 11:00 alle ore 13:00, sarà chiuso, l'R43 il Raccordo Sasso Marconi-SS64 Nuova Porrettana, in direzione di Sasso Marconi città.

In alternativa si consiglia di percorrere la SP325 Val Di Setta;

-dalle ore 12:00 alle ore 13:00. sarà chiusa, sulla A13 Bologna-Padova, la stazione di Altedo, da e verso entrambe le direzioni/provenienze (Bologna e Padova).

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Bologna Interporto o di Ferrara sud;

-dalle ore 13:00 alle ore 15:00, sarà chiuso, sul Ramo Verde Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna, lo svincolo "San Giovanni in Persiceto", in uscita ed in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze (stazione di Bologna Borgo Panigale e Tangenziale di Bologna).

In alternativa si consiglia di utilizzare gli svincoli per la SS9 Via Emilia;

-dalle ore 13:00 alle ore 15:00, sarà chiuso, sulla Tangenziale di Bologna, lo svincolo n. 2 "Borgo Panigale", in uscita per chi proviene sia da Casalecchio sia da San Lazzaro ed in entrata verso Casalecchio.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo n. 1 "Casalecchio" o n. 4 "Via del Triumvirato".



Il percorso del Giro dell'Emilia

Partenza da Casalecchio di Reno verso Mongardino, ascesa di Passo Brasimone, Ponte di Verzuno, Marzabotto, Sasso Marconi, Valico Ganzole, Bologna città, Meloncello. Da lì iniziano i quattro giri conclusivi, che prevedono dunque altrettante scalate verso il Santuario e il traguardo.