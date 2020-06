Scritte contro il giudice Atzori: rintracciato l'autore, è un pensionato

Aveva vergato scritte contro il giudice del tribunale di Bologna Maurizio Atzori in zona universitaria, ora è stato rintracciato dai Carabinieri e denunciato. Non è stato un giovane ad armarsi di bomboletta, ma un un pensionato 61enne, già sottoposto a processo per alcune mail minatorie che aveva inviato sempre al magistrato.

Da quanto si apprende, il 61enne riterrebbe Atzori responsabile della disagiata condizione economica in cui versa perché avrebbe autorizzato lo sfratto dal suo appartamento, a causa del fallimento del proprietario dello stabile.

L'uomo, che ha in corso un processo per minacce, il 15 aprile si è armato di bomboletta spray e ha scritto "Togato infame" sui muri della sua abitazione: è stato denunciato per ingiuria, minacce e imbrattamenti. Infine ha ammesso le sue responsabilità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Altre scritte e lettere hanno coinvolto oggi un altro togato, il pm Stefano Dambruoso.