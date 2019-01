Regeni, tre anni senza Giulio: una fiaccolata a Bologna

3 anni senza Giulio: i gruppi Amnesty di Bologna (gruppo Italia 019, gruppo Unibo e gruppo Liceo Minghetti) organizzano una fiaccolata in movimento, volta a riflettere ancora su quanto accaduto e soprattutto a continuare a chiedere, come sempre, la verità.

Appuntamento venerdì 25 Gennaio dalle ore 18.00 da Piazza di Porta Ravegnana a Piazza Verdi, passando per via Zamboni

In Piazza Verdi alzeremo al cielo le candele alle 19.41, orario in cui Giulio è stato visto per l'ultima volta.

Il 25 gennaio 2016, il nome di Giulio Regeni si aggiungeva a quelli dei tanti egiziani e delle tante egiziane vittime di sparizione forzata. Pochi giorni dopo, il 3 febbraio, il nome del ricercatore italiano si aggiungeva al lungo elenco delle persone torturate a morte in Egitto: "Siamo qui ad organizzare il terzo, e speriamo ultimo, anniversario della scomparsa di Giulio in assenza della verità, ma allo stesso tempo siamo in attesa dei famosi “passi in avanti” annunciati dal governo italiano in diverse occasioni. Per ora l’unica cosa che vediamo è la promozione del turismo in Egitto, il nostro paese amico, e l’intensificarsi di scambi commerciali e diplomatici. Noi proseguiamo a coltivare una speranza: che quell’insistere giorno dopo giorno a chiedere la verità, quelle iniziative che quotidianamente si svolgono in Italia e non solo producano il risultato che attendiamo: l’accertamento delle responsabilità per la sparizione, la tortura e l’uccisione di Giulio. Quella verità la deve fornire il governo egiziano e deve chiederla con forza quello italiano".

Quella del 25 gennaio non è una semplice manifestazione, ma vuole essere un abbraccio fortissimo di sostegno di tutta Italia dedicato a Giulio Regeni e alla sua famiglia.