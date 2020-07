Vigili del Fuoco Emilia-Romagna: il Giuramento degli allievi del allievi dell’87°corso Nazionale

Il 3 luglio 2020 presso il Centro di formazione territoriale della Direzione regionale VV.F. Emilia Romagna, 46 allievi Vigili del Fuoco hanno prestato solenne giuramento al termine di un percorso formativo che ha preso avvio in data 7 ottobre 2019. Il corso di carattere Nazionale è stato effettuato in parte presso le strutture territoriali nazionali ed in parte presso le Scuole Centrali Antincendio di Roma.

A causa dell’emergenza epidemiologica Covid.19, nel periodo di “Lock Down”, le attività didattiche per la prima volta nella storia del CNVVF sono state effettuate in modalità di formazione a distanza (FAD). Nel rispetto delle misure sanitarie di contenimento, connesse all’emergenza epidemiologica COVID.19, è stato effettuato “in presenza” un periodo di applicazione pratica presso i Comandi della regione.

La cerimonia del 3 luglio

Alla cerimonia, che si è tenuta in collegamento audio video in modalità sincrona con tutti i Centri di Formazione dislocati sul territorio nazionale, hanno presenziato, presso la Sede centrale delle Scuole Antincendi di Roma, il Ministro dell’Interno Lamorgese Luciana, il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e delle Difesa Civile il prefetto Mulas Salvatore e il Capo del Corpo Nazionale VV.F. Dott. Ing. Dattilo Fabio.

I Vigili del Fuoco della Regione, al termine della cerimonia, hanno apposto la firma ai verbali di giuramento alla presenza del Direttore regionale Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna Dott. Ing. De Vincentis Michele. I neo Vigili del Fuoco inizieranno il servizio operativo al servizio della collettività a partire da lunedì 6 luglio prossimo.