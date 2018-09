Omicidio Balboni, il maestro: 'Giuseppe e l'amico cresciuti insieme, non ci credo'

"Non ci credo". Scrive anche questo uno dei maestri che hanno visto crescere insieme Giuseppe Balboni e quello che da amico si sarebbe trasformato nel suo assassino. Il destino ha fatto incontrare i due un'ultima volta, dove però l'amicizia si è trasformata in un fatto di sangue, con il coetaneo che -reo -confesso- ha ucciso il 16enne a colpi di pistola.

" Da quando ho saputo della tua scomparsa -scrive l'insegnante sulla sua pagina- avevo sperato che stessi facendo come facevi a scuola, quando eri nervoso scappavi fuori dall'aula in bagno con la faccia rossa ma poi tornavi con il sorriso di un "duro" ma molto fragile". Una immagine spazzata via, con cruda realtà, dal rinvenimento del cadavere del 16enne dentro una vasca di raccolta acque, l'altro giorno.

Il dramma più grande è però sapere, per colui che era stato il maestro di due bambini, che "un altro mio alunno è stato capace non di una 'monellata' di quelle innumerevoli compiute a scuola... Ma qualcosa di grosso, di irreversibile...".

" Forse -conclude Riccio affidando ai social la sua riflessione- tutti, insegnanti, famiglie, e tutte le varie strutture che circondano il mondo dei bambini dovrebbero porre più attenzione ai segnali che inviano in vari modi e a cercare la cura il prima possibile... prima che quell'innocente marachella diventi un omicidio".

Reazioni in paese: "Si sa di questi 'giri,' ma nessuno fa nulla": video

La testimonianza: "Lo avevo incrociato, ci siamo salutati. Lui sempre sorridente" -video