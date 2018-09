16enne scomparso e trovato morto, un coetaneo confessa l'omicidio

Sarebbe arrivata durante un interrogatorio la confessione dell'omicidio di Giuseppe Balboni 16enne ritrovato questo pomeriggio cadavere in un pozzo di una casa di Tiola, a Castello di Serravalle in Valsamoggia. Ad ammettere un ruolo nella morte del ragazzo è un coetaneo della vittima, che nelle prossime ore verrà fermato dalla Procura dei minori.

Sul corpo di Balboni è stato ritrovato almeno una ferita riconducibile a un colpo di arma da fuoco, probabilmente una pistola.

Balboni non dava notizie dallo scorso 17 settembre quando era uscito dalla sua abitazione di Zocca per andare a trovare un amico, secondo quanto dichiarato dallo stesso al padre, che poi avrebbe dovuto portarlo a scuola. Solo questa mattina i Carabinieri avevano confermato che le ricerche stavano continuando.

Ieri erano stati messi a lavoro anche i cani molecolari e nei giorni scorsi erano stati ritrovati il suo scooter Malaguti Phantom F12 rosso, la sua giacca e il portafoglio che un pescatore aveva rinvenuto non lontano dal Samoggia e ha portato in caserma. I Carabinieri e la Polizia locale hanno battuto la zona palmo a palmo e venerdì a Valsamoggia era stata attivata una postazione dei Vigili del Fuoco tra Castelletto e Tiola, la frazione di Valsamoggia dove il suo smartphone aveva agganciato la cella per l'utlima volta.