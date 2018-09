Giuseppe non si trova: sulle tracce del 16enne anche i cani molecolari

Proseguono le ricerche di Giuseppe Balboni, il 16enne uscito il 17 settembre dalla sua abitazione di Zocca per andare a scuola. Sono trascorsi otto giorni dalla sua scomparsa e, come confermano i Carabinieri, a oggi non ci sono novità.

Ieri sono stati messi a lavoro anche i cani molecolari. Sono stati ritrovati il suo scooter Malaguti Phantom F12 rosso, la sua giacca e il portafoglio che un pescatore ha trovato non lontano dal Samoggia e ha portato in caserma. I Carabinieri e la Polizia locale stanno battendo la zona palmo a palmo e da venerdì a Valsamoggia è stata istituita una postazione dei Vigili del Fuoco tra Castelletto e Tiola, la frazione di Valsamoggia dove il suo smartphone ha agganciato la cella per l'utlima volta.

Come ci spiega il padre del ragazzo a Bologna Today: «Il motorino è stato analizzato dalla Scientifica, come anche la zona tutto intorno. Le chiavi dello scooter c'erano e secondo me il mezzo è fermo da lunedì mattina, ovvero il giorno della scomparsa». Per il momento neanche ai genitori del ragazzo sono arrivate segnalazioni di avvistamenti, inpratico nessuno lo ha visto.

Come riconoscerlo

Giuseppe Balboni è alto 1.70, rasato, carnagione olivastra, occhi neri, al momento della scomparsa indossava una giacca nera imbottita, pantalone nero da tuta e scarpe da ginnastica nere. Giuseppe Balboni ha con sè i documenti e una sacca scura. Chi lo vedesse può avvisare le forze dell'ordine oppure chiamare i numeri di tel 3481511363 - 3481511364.