Nessuna notizia di Giuseppe, il 16enne scomparso. Il padre: 'Sembra volatilizzato'

Ancora nessuna notizia di Giuseppe Balboni, il 16enne scomparso tra Valsamoggia e Zocca il 17 settembre. Dopo la denuncia ai Carabinieri, si è attivata anche la Polizia Municipale e si stanno visionando tutte le immagini delle telecamere che potrebbero averlo ripreso.

Residente nella frazione Ciano del comune di Zocca (Modena) con i genitori e il fratello maggiore, intorno alle 6.45, è uscito da casa in sella al suo scooter rosso, marca Malaguti, modello Phanton F12, targato X7F87P, con la scritta 'Ducati' per il suo primo giorno di scuola: "Non l'ha neanche iniziata - ha detto a Bologna Today il padre - sembrano essersi volatilizzati, lui e lo scooter, non sappiamo più dove cercare e cosa inventarci, abbiamo attivato la Rai, la trasmissione Chi l'ha visto, fatto appelli social, ma niente...."

Giuseppe Balboni è alto 1.70, rasato, carnagione olivastra, occhi neri, al momento della scomparsa indossava una giacca nera imbottita, pantalone nero da tuta e scarpe da ginnastica nere. Giuseppe Balboni è Ha con sè i documenti e una sacca scura. Chi lo vedesse può avvisarele forze dell'ordine oppure chiamare i numeri di tel 3481511363 - 3481511364.