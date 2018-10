Alluvioni, terremoti e Protezione Civile: il premier Conte in visita a Bologna

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sabato sarà a Bologna, è parteciperà all'evento bolognese dell'ottava edizione della campagna nazionale "Io non rischio" della Protezione civile. La presenza di Conte è annunciata alle 16,30 in via Rizzoli: lì il presidente del Consiglio "incontrerà i volontari della Protezione civile e la cittadinanza", scrive Palazzo Chigi.

L'iniziativa della Protezione civile sarà in contemporanea con le altre città in tutta Italia. I gazebo saranno aperti a chi vorrà scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio per esempio di terremoto e alluvione, l’appuntamento è in via Rizzoli dalle 9 alle 18, con i punti informativi dei volontari della protezione civile di Bologna che saranno collocati dalle Due Torri a piazza Re Enzo.