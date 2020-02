Giustizia Bologna, uffici giudiziari sotto organico, Aponte: "Situazione non risolta"

Per quanto riguarda gli organici degli uffici giudiziari dell'Emilia-Romagna il contesto è "di grande difficoltà", anche se si intravedono dei miglioramenti, ad esempio sul fronte del personale amministrativo, la cui situazione comunque "non e' risolta".

Questa l'analisi fatta a Bologna, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, dal presidente vicario della Corte d'appello, Roberto Aponte, e dal procuratore generale Ignazio De Francisci. Al 10 ottobre 2019, evidenzia Aponte, "i posti di giudice vacanti nei Tribunali erano 19 (solo i Tribunali di Ferrara e Ravenna e il Tribunale per i minorenni erano a pieno organico)", a fronte di un aumento deliberato di sole sei unità, mentre "in Corte d'appello i consiglieri mancanti sono otto, oltre a un presidente di sezione e allo stesso presidente della Corte (visto il pensionamento, a dicembre, di Giuseppe Colonna)".

Altri cinque posti di giudice e due di presidente di sezione sono poi vacanti in Tribunale a Bologna. Una situazione "difficile", chiosa Aponte, che pure riconosce che l'Emilia-Romagna "ha usufruito, in misura quasi sempre superiore a quella degli altri distretti, degli aumenti di organico riconosciuti ai Tribunali e alle Corti d'appello"

Per quanto riguarda il personale amministrativo, per Aponte la situazione è "certamente migliorata, ma non risolta", come sottolinea anche De Francisci, che parla di "situazione critica in tutti gli uffici requirenti del distretto". Su questo tema, Aponte cita la scopertura nel Tribunale dei minori, che è al "37,5% perché mancano funzionari e cancellieri" e quella del 50% del Tribunale di Sorveglianza.

Mediamente, osserva, a Bologna "la scopertura media, a ottobre, era del 25,37% (+2% rispetto all'anno precedente) e nel distretto del 23,68% (+2,79%)". Da parte sua, infine, De Francisci registra "con soddisfazione il progettato aumento di una unità della pianta organica della Procura generale", pur ritenendolo "inferiore alle reali esigenze, alla luce della mole di lavoro che ci attende, destinata comunque ad aumentare nei prossimi anni". (Ama/ Dire)