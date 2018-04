Buongiorno, sono una vostra lettrice.

Vorrei fare una segnalazione su un evento accaduto stanotte in via San Pier Tommaso, Bologna. Stamattina i residenti hanno trovato le gomme delle loro auto e furgoni forate. Forte indignazione tra i proprietari dei veicoli danneggiati, che vedono per la seconda volta accadere l'evento in un anno! Patrizia

