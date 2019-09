Dame e cavalieri trasformano Piazza Minghetti in una sala da ballo dell'età Risorgimentale

Dame e cavalieri in Piazza Minghetti per il Gran Ballo del Risorgimento fra quadriglie, valzer, contraddanze, mazurke e polke sulle più belle musiche dei grandi compositori italiani e stranieri come Verdi, Rossini, Donizetti e gli Strauss. Uno spettacolo affascinante che ha sorpreso turisti e passanti con la promenade partita dal Circolo Ufficiali dell'Esercito di via Marsala arrivando, che ha poi attraversato via Indipendenza e Piazza Maggiore, fino a destinazione.

Il Gran Ballo Risorgimentale è la ricostruzione ideale di una Festa da Ballo organizzata dai patrioti per festeggiare le vittorie del movimento risorgimentale e celebrare gli ideali di libertà, giustizia e progresso, che rappresentarono i valori fondanti dell’Italia Unita. Come spiega il presidente dell'associazione organizzatrice "La Società di Danza" Gianluca Ceglia: "Nella piazza intitolata a Minghetti, protagonista della storia del Risorgimento Italiano, abbiamo voluto ricordare a modo nostro i 160 anni della dichiarazione dell'Assemblea delle Romagne, che nel settembre del 1859 a Bologna, sotto la presidenza di Marco Minghetti, bolognese protagonista della storia del Risorgimento Italiano, proclamò di non volere più il governo temporale pontificio, proponendo l'annessione al futuro Regno d'Italia, che portò al successivo plebiscito del marzo 1860".