Granarolo: modifica carabinia rendendola letale, gioistraio arrestato

Aveva modificato una carabina, rendendola letale. L'arma però è stata rintracciata dai Carabinieri e così è finito nei guai un giostraio domiciliato all’interno di una roulotte in un campo nomadi. L’uomo, italiano 36enne, è finito in manette ai sensi dell’Art. 23 della Legge 18 aprile 1975, n. 110: Armi clandestine.

Da quanto roferiscono i militari, il 36enne è stato trovato in possesso di una carabina ad aria compressa senza matricola "che era stata modificata per aumentarne la potenza, così da renderla letale in caso di utilizzo". I Carabinieri sono riusciti ad individuare l’arma nel corso di un’attività informativa avviata nei confronti dei soggetti con precedenti di polizia che abitano a Granarolo Emilia.

"Il giostraio è gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona e il possesso di un’arma del genere" - sottolineano i carabinieri - "lo avrebbe potuto mettere nelle condizioni di utilizzarla verso terzi".

Inseguito al blitz, sono state sequestrate arma e munizioni. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il giostraio è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Questa mattina, in sede di Giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e in attesa dell’udienza, posticipata per la richiesta dei termini a difesa, il 36enne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.