Caso di Dengue a Granarolo, scatta disinfestazione

Caso sospetto di Dengue a Granarolo. Con una nota l'Ausl ha fatto sapere al comune alle porte di Bologna che nel territorio è stato rilevato un caso importato di febbre tropicale. Sono state attivate le consuete misure di profilassi: dalla notte di martedì 27 agosto, si procederà con la disinfestazione, come da specifico protocollo regionale, dell’area circostante la casa della persona colpita, per prevenire l’insorgenza di eventuali casi secondari.

La zona di trattamento comprende: Via Capitini, Via Pertini, Via San Donato, Via Gandhi, Via Silone, Via Badini. Le misure di profilassi prevedono la disinfestazione dell’area circostante la casa della persona colpita (coprendo un’area che si estende per circa 100 metri), per prevenire l’insorgenza di eventuali casi secondari.Il protocollo di intervento consiste in trattamenti adulticidi e larvicidi, eseguiti nelle aree pubbliche, tombini e porta a porta nelle notti tra martedì 27 e giovedì 29 agosto. Le disinfestazioni dei cortili privati cominceranno il 28 agosto, dalle ore 9:00.

Si invita pertanto la popolazione chiudere porte e finestre e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria, tenere al chiuso animali domestici e proteggere ricoveri e suppellettili, proteggere frutta e verdura con teli di plastica e lavarla con abbondante acqua, nonché pulire mobili, sedie, tavoli, giochi per bambini rimasti esposti durante il trattamento. Negli ultimi mesi sono stati diversi i casi di Dengue e altre malattie tropicali, localizzate per lo più nel capoluogo felsineo. Si tratta nella totalità dei casi di malattie importate al termine di viaggi all'estero.