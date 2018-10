Fucile ad aria compressa modificato, in manette 36enne

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Granarolo hanno arrestato L.B., 36enne, trovato in possesso di una carabina ad aria compressa senza matricola, modificata per aumentarne la potenza, così da renderla letale in caso di utilizzo.

I Carabinieri sono riusciti ad individuare l’arma nel corso di un’attività informativa avviata nei confronti dei soggetti con precedenti di polizia che abitano a Granarolo Emilia. L'uomo, residenti in un campo nomadi infatti è gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona e il possesso di un’arma del genere lo avrebbe potuto mettere nelle condizioni di utilizzarla verso terzi. Questa mattina, l’arresto è stato convalidato e in attesa dell’udienza, posticipata per la richiesta dei termini a difesa, il 36enne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.