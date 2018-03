Furti con raggiro negli appartamenti, in manette una 47enne

Circuiva gli anziani a casa spacciandosi per un impiegata delle poste, ma dopo la sua visita dagli appartamenti sparivano sistematicamente oro denaro ed effetti personali. Per questo, questa mattina i carabinieri di Molinella e Malalbergo hanno arrestato una 47enne nei pressi di Granarolo. Assieme alla donna è stato denunciato anche il suo convivente, un 53enne, entrambi residenti nello spazio nomadi di via Marconi.

Secondo quanto ricostruito dai militari e dalla Procura di Bologna, la 47enne si presentava a casa di anziani di età compresa tra i 70 e i 90 anni e, con la scusa di eseguire dei controlli burocratici, conquistava la loro fiducia. I furti caduti sotto la lente degli inquirenti sono avvenuti tra agosto e ottobre a Imola, Castel, San Pietro Terme, Cotignola, Argenta e Malalbergo.

Per la donna è stato emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere accolta del giudice per le indagini preliminari. Quando i carabinieri Si sono presentati presso la dimora della arrestata hanno ritrovato anche una serie di oggetti di provenienza sospetta tra i quali spicca un orologio Rolex Submariner del valore di circa 10mila. Per lei e per il convivente è scattata anche una denuncia per ricettazione: la donna ora è rinchiusa nel carcere della Dozza. .