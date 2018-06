Grandinata a San Lazzaro: via Emilia allagata, disagi al traffico e alberi caduti

Una violentissima grandinata ha colpito il centro di San Lazzaro: in pochissimi minuti pioggia e grandine si sono abbattuti sul comune al confine con la città di Bologna, causando grossi disagi alla circolazione . E tingendo di bianco il manto stradale, tanto era grande la portata dei chicchi di grandine caduti (GRANDINATA: CHICCHI ENORMI, IL VIDEO).

Numerosi i disagi

La grandine ha iniziato a cadere alle 13.25 e decine sono state le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti e caduta alberi.

Acqua alta sulla via Emilia. In particolare nel tratto all'altezza dell'intersezione con via Jussi, dove le auto procedono 'navigando', come mostrano queste immagini. Criticità comunque si registrano in tutto la zona centrale del comune bolognese.

Da quanto si apprende, la forte grandinata - che si è abbattuta solo sul centro sanlazzarese, e non nelle zone limitrofe - è durata solo pochi minuti. Tanto è bastato per creare apprensione e pasticci: sottopasso allagato, rami e alberi caduti lungo le vie secondarie, ma residenziali, e allagamenti anche in qualche scantinato.

Si cammina a passo d'uomo e, da quanto si apprende, le partuglie della polizia municipale sono sul posto per monitorare la situazione.