Grandine e temporali estivi violenti, Coldiretti lancia l'allarme

Chicchi di grandine grandi come palline da golf hanno colpito campi di grano e di mais in Romagna, sono stati scoperchiati edifici nel ferrarese, ci sono stati allagamenti nel reggiano ed esondazioni in Valsamoggia.

Sono i primi effetti in Emilia-Romagna della "tempesta d'estate", come la chiama Coldiretti, che ha improvvisamente colpito le campagne a macchia di leopardo con vento forte, trombe d'aria, temporali intensi, grandinate killer e chicchi grossi come noci (che hanno interessato tutto il nord Italia).

Evidenzia Coldiretti Emilia-Romagna: "La grandine è la pIù temuta in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni nei campi.

La tempesta di piena estate conferma la tendenza alla tropicalizzazione, che si manifesta con un'elevata frequenza di eventi estremi tra manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi. (Lud/ Dire)