Tasse non pagate: nuovo sequestro alla Grant di Bentivoglio

La Procura di Bologna aveva disposto la revoca del sequestro preventivo per la confisca di disponibilità bancarie e di beni mobili e immobili fino ad un valore di 1.369.838,71, ma la Guardia di finanza bolognese ha rilanciato con un nuovo sequestro preventivo, questa volta da 730.000 euro, nei confronti della Grant di Bentivoglio, storica azienda nel settore dell'abbigliamento di lusso per bambini, di recente dichiarata fallita dal Tribunale. Il provvedimento, disposto dal gip Grazia Nart, è stato emesso "nei confronti dell'ex legale rappresentante della società per non aver ottemperato al pagamento delle imposte entro i termini prescritti dalla legge".

L'imprenditore "era stato denunciato alla Procura dall'Agenzia delle entrate per non aver versato, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore, l'Iva relativa all'anno d'imposta 2016",spiegano le Fiamme Gialle. Denuncia che "fa seguito a quella che aveva già interessato, con riferimento all'anno d'imposta 2015, il padre del 'nuovo' indagato", nei cui confronti era stato disposto il sequestro da 1,3 milioni poi revocato dalla Procura. Questa volta il provvedimento riguarda il figlio dell'ex titolare, che "assumendo, l'anno successivo, le cariche direttive societarie è' incorso, a sua volta, nelle responsabilità penali derivanti della reiterazione del reato di omesso versamento delle imposte".

Infine, dettaglia la Guardia di Finanza, questo sequestro, eseguito "sulla base delle indagini patrimoniali svolte dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria su delega del pm Tommaso Pierini", ha riguardato, come la volta scorsa, "esclusivamente disponibilità finanziarie e beni immobili dell'ex amministratore, senza andare ad intaccare il patrimonio del soggetto giuridico fallito".