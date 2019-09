Girzzana Morandi, anziano va a funghi e si perde

Un uomo di novantaquattro anni, residente a Calcara di Valsamoggia, ha perso l'orientamento mentre si trovava nel bosco in cerca di funghi, in un punto particolarmente impervio e scivoloso.

E' accaduto nel pomeriggio di oggi, 18 settembre, e i tecnici del Soccorso Alpino sono stati impegnati in una ricerca per un fungaiolo disperso in località Montovolo di Grizzana Morandi, sull'Appennino Bolognese.

L'uomo non si è perso d'animo, ha contattato i soccorsi, facendo intervenire le squadre del Soccorso Alpino della stazione di Rocca di Badolo. I soccorritori si sono attivati per individuare l'uomo, che non riusciva a risalire il pendio ripido, individuando l'anziano e riaccompagnandolo alla propria autovettura: una volta giunto a valle ha rifiutato un controllo da parte dei sanitari intervenuti.