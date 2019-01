Incendio a Grizzana Morandi, fiamme vicino al Parco di Monte Sole

Un piccolo incendio in un bosco nei pressi del parco storico di Monte Sole, teatro delle stragi nazifasciste del '44, è stato domato dai Vigili del fuoco di Bologna. E' successo ieri sera intorno alle 19:30 in località Creda.

Le fiamme alla fine hanno bruciato 200 metri quadrati di sottobosco, ma poteva andare peggio, dato il vento che soffiava sulla zona nella serata di ieri. A poche centinaia di metri dal ripido pendio origine delle fiamme, si trova una casa, con relativo bombolone Gpl per riscaldamento.

Per domare il rogo ci sono volute ore di lavoro e cinque mezzi di supporto. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le cause di origine delle fiamme sono in corso di accertamento, sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di Grizzana.