Incendio a Grizzana Morandi: villetta a fuoco, evacuati e intossicati

Stanno ancora lavorando per mettere in sicurezza la zona le 10 squadre al lavoro per domare un grosso incendio a Grizzana Morandi, che ha coinvolto nottetempo una villetta a due piani composta da sei nuclei abitativi.

L'allarme è scattato intorno alle 2:30 di questa notte: una pattuglia dei Carabinieri di Grizzana Morandi si trovava in località Pioppe di Salvaro per un servizio di controllo del territorio. A un certo punto, i due militari, tra cui il Comandante e un suo collaboratore, si sono accorti che una villetta a schiera situata in via Panoramica era avvolta da una coltre di fumo nero e denso che faceva pensare a un incendio piuttosto serio.

I due Carabinieri si sono diretti velocemente sul posto e hanno iniziato a bussare insistentemente al portone d’ingresso della villetta fino a quando non hanno visto uscire una coppia di conviventi sulla cinquantina in stato confusionale a causa del fumo che avevano già respirato e il figlio della donna, ventenne.

Dopo qualche minuto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, e i sanitari del 118: fino al mattino 10 squadre di pompieri hanno lavorato per spegnere le fiamme, verosimilmente scaturite dalla canna fumaria di una stufa a legna. Le fiamme avrebbero avvolto due appartamenti, mentre per gli altri quattro si è proceduto all'evacuazione.

I due conviventi sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna per accertamenti.