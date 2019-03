Maltrattata da mesi, poi l'ennesima lite violenta: 24enne in manette

Un 24enne è stato dai Carabinieri di Grizzana Morandi per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, sposato con una donna di 35 anni, è stato trovato nei pressi dell'appartamento che condivideva con la vittima. Secondo quanto ricostruito i due avrebbero iniziato a litigare furiosamente all'ora di pranzo, e non sarebbero mancati anche spintoni e schiaffi da parte di lui. In un andirivieni caotico fuori e dentro dell'appartamento, alla fine la donna è riuscita a chiudersi in casa e chiamare il 112. Denunciato già nel gennaio scorso per fatti simili, il 24enne è stato portato via da una gazzella dei Carabinieri di Vergato e rinchiuso in carcere alla Dozza.