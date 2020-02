Offese in gruppo Whatsapp di mamme e babysitter, 21enne denunciata per diffamazione

Diffamazione e simulazione di reato. Sono le accuse contestate a una 21enne, cittadina italiana già con precedenti specifici, da parte dei carabinieri di Baricella. La donna era stata denunciata per via di alcune frasi dal contenuto offensivo scritte in un gruppo Whatsapp dedicato al tema 'mamme e babysitter'.

Nondimeno, quando i militari hanno convocato la donna per avere delucidazioni in merito, la 21enne avrebbe riferito di avere avuto il profilo hackerato da ignoti e il commento incriminante scritto proprio in quel frangente. Ulteriori accertamenti hanno però confutato tale ipotesi, facendo scattare anche la denuncia per simulazione di reato.