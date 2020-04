Coronavirus, Uil consegna mascherine ai rider: "Lo Stato dovrebbe obbligare le aziende" | VIDEO

Dispositivi di sicurezza per i rider. È la scritta che si legge sullo scatolone della Uil Emilia-Romagna che stamattina ha consegnato gratuitamente guanti e mascherine ai ciclofattorini di Bologna. Due i punti di consegna, come riporta l'agenzia Dire, piazza Nettuno e viale Pietramellara.

Durante il presidio sono state distribuite circa 60 mascherine Ffp2, con annessi guanti di gomma. "Come abbiamo visto questa mattina questi lavoratori girano senza mascherina, senza guanti, e non solo hanno un problema loro, ma vanno a consegnare il cibo a casa delle persone quindi si crea un problema per loro per le persone – denuncia il segretario regionale della Uil Giuliano Zignani, in prima fila nella consegna – il nostro è anche un gesto simbolico per dimostrare quella che è l'inefficienza di uno Stato che dovrebbe obbligare le aziende, senza sentenze di tribunale, a fare in modo che spendano due soldi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini".