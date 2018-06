Tra prodotti taroccati e associazioni mafiose: gli ultimi 17 mesi della Gdf a Bologna

In 17 mesi, nel 2017 e nei primi cinque mesi del 2018, la Guardia di Finanza ha svolto, in Emilia-Romagna, 136 investigazioni di natura economico-patrimoniale in base alla normativa antimafia, con accertamenti su 794 soggetti (476 persone fisiche e 318 società) e il sequestro di "beni mobili e immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie per circa 601 milioni di euro, formulato proposte di sequestro, ora al vaglio dell'Autorità giudiziaria, per ulteriori 643 milioni", e di aver confiscato beni, quote societarie e disponibilita' finanziarie per circa 100 milioni".

Sono i dati forniti ieri mattina a Bologna in occasione della festa per i 244 anni del corpo: negli ultimi 17 mesi sono stati individuati "circa 18 milioni oggetto di riciclaggio, con la denuncia di 78 soggetti e la proposta di sequestro di circa 91 milioni", mentre nelle inchieste sui reati societari e fallimentari "sono stati denunciati 1.235 soggetti". Nei porti e negli aeroporti sono stati intercettati valori pari a circa 10 milioni, verbalizzati 371 soggetti per aver trasportato valuta in eccedenza rispetto al limite consentito e sequestrati circa 1 ,2 milioni.

L'attività a Bologna e provincia

I finanzieri hanno eseguito "24 investigazioni a carico di condannati e indiziati di appartenere ad associazioni mafiose e dei loro prestanome, che hanno riguardato 155 persone fisiche e 129 fra aziende e società". Il valore dei sequestri ammonta "ad oltre 543 milioni", mentre sono stati confiscati beni per "oltre 2,3 milioni". Inoltre, sono state fatte "ulteriori proposte di sequestro per oltre 510 milioni".

In materia di riciclaggio sono poi state svolte "10 indagini e attività di polizia giudiziaria, che hanno portato alla denuncia di 43 soggetti, di cui quattro arrestati, per oltre 8,5 milioni di euro di riciclaggio accertato". Nello stesso ambito "è stata avanzata una proposta di sequestro per 82 milioni", mentre sono stati denunciati per auto-riciclaggio cinque soggetti, per "un riciclaggio accertato di 5,5 milioni", e sono state avanzate proposte di sequestro per 77,6 milioni. Le segnalazioni di operazioni sospette approfondite dai Reparti sul territorio "sono state 496, 47 delle quali sono risultate attinenti al finanziamento del terrorismo internazionale".

I 71 controlli negli esercizi commerciali che svolgono servizi di 'money transfer' hanno invece portato all'identificazione di 114 soggetti, di cui 14 extracomunitari. Denunciati inoltre per reati societari, fallimentari, bancari, finanziari e di borsa "112 soggetti, di cui sette arrestati", e accertate "distrazioni patrimoniali in danno di società fallite per oltre 20 milioni", con sequestri a carico dei responsabili per oltre 174 milioni e proposte di sequestro per oltre 73 milioni.

All'aeroporto Marconi, 367 violazioni, intercettati valuta e titoli per piu' di 8,7 milioni di euro, di cui oltre 1 milione sequestrati.