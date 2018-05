GdF, usurpazione di brevetti industriali: nei guai imprenditore

Sequestro preventivo, disposto dal GIP Alberto Gamberini, per un importo di oltre 700mila euro nei confronti del rappresentante legale di una società, operante nel settore delle telecomunicazioni, ritenuto responsabile di aver realizzato e commercializzato delle apparecchiature elettroniche violando il brevetto depositato da un inventore bolognese.

Tutto parte da una querela per truffa sporta di un'azienda ferrarese nei confronti di un imprenditore bolognese al quale la società era stata legata, tra il 2009 ed il 2015, da un contratto per la commercializzazione in esclusiva di una serie di antenne per telecomunicazioni ad uso militare ideate e prodotte dallo stesso. Gli veniva contestato di aver preteso delle royalties sproporzionate facendo credere che le antenne prodotte fossero coperte dai brevetti industriali detenuti, cosa che, a dire della società, non sarebbe stato vero.

Le indagini condotte dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna, coordinate dal sostituto procuratore Antonio Gustapane, hanno invece permesso di accertare, anche con l’ausilio di specifiche perizie tecniche, come tutte le apparecchiature cedute tra il 2009 ed il 2015 fossero rispondenti ai titoli di proprietà industriale regolarmente depositati e che, invece, tra il 2016 ed il 2017, a seguito del mancato rinnovo dei contratti di licenza, l’azienda ferrarese aveva prodotto in proprio e venduto senza autorizzazione a importanti aziende operanti nel settore delle pubbliche forniture oltre 300 antenne per telecomunicazioni del tutto simili, realizzando indebitamente ricavi per 1.300.000 euro.

Di conseguenza all’imprenditore è stato contestato il reato di cui all’art 517 ter del Codice Penale per aver sistematicamente usurpato i titoli di proprietà industriali regolarmente depositati e gli sono state sequestrate liquidità per oltre 700.000 euro pari al valore delle royalties non riconosciute all’ideatore dei dispositivi a seguito delle ultime vendite