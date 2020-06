Post-lockdown, Guccini: "Siamo come prima, forse un po' peggiori"

"Siamo come prima, forse un po' peggiori". Così il "maestrone" Francesco Guccini, intervenuto ai microfoni di Rai Radio1. Per Guccini, che durante il lockdown aveva dichiarato che "dopo il virus non saremmo stati migliori", oggi conferma la sua tesi.

"Abbiamo una costanza nel peggiorare- dice- si tratta di quel senso della 'liberazione'. Il senso della liberazione. La gente che se ne frega e va in giro a branchi. Sabato sera ero per caso a Bologna in zona universitaria ed era pieno pieno di giovani. Da un lato li ho invidiati perchè non ho più quell'età, ma non rispettavano le regole".