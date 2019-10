Guccini lancia il nuovo album: la copertina è anche un murale \ VIDEO

Un barcone in mezzo al mare con a bordo migranti che si fanno avanti per il nuovo album di Francesco Guccini Note di Viaggio – capitolo 1: venite avanti. È la copertina-murale realizzata dallo street artist Tvboy, comparsa questa mattina, a sorpresa, in Cirenaica, non lontano dalla storica abitazione del cantautore di Pavana.

I protagonisti sono Manuel Agnelli, Malika Ayane, Samuele Bersani, Brunori Sas, Luca Carboni, Carmen Consoli, Elisa, Francesco Gabbani, Ligabue, Giuliano Sangiorgi, Margherita Vicario, Nina Zilli e, al centro, Francesco Guccini con Mauro Pagani.

L’opera è la copertina della prima parte dell’attesissima raccolta delle canzoni di Guccini, prodotta e arrangiata da Mauro Pagani, interpretata dai musicisti che appaiono sul gommone.

Ognuno di loro canterà una canzone del cantautore emiliano, ma il progetto non è stato svelato nel dettaglio. Il disco uscirà il prossimo 15 novembre e dalla produzione avvertono: "È la prima di tante sorprese, non è casuale che il murales sorga proprio accanto a un’associazione di via Libia che sostiene il valore della differenza e propone progetti aperti di accoglienza e solidarietà. Ancora una volta il cantautore di Pavana non esita ad esporsi, lanciando, questa volta anche dal punto di vista visivo, un messaggio forte, il naturale prosieguo di quanto da sempre ha contraddistinto ogni sua produzione".

Interamente realizzato nello storico studio Officine Meccaniche di Milano, è il primo capitolo di un progetto che si completerà nel 2020, e sarà disponibile nelle versioni CD Standard, CD Limited Edition numerata, Vinile, Vinile Limited Edition numerata, in streaming e digital download.