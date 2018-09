'Ercole e Anteo': il capolavoro di strada Maggiore apre al pubblico - VIDEO

Grazie alla collaborazione tra le associazioni 'Amici del Guercino' e 'Succede solo a Bologna', la visita del meraviglioso dipinto diventa continuativa. Sarà così accessibile a tutti, ma su prenotazione.

"Il percorso, spiega il presidente di Succede solo a Bologna, comprende la storia del palazzo do strada Maggiore 24, abitato dalla famiglia Sampieri sin dal 1542. Prosegue con il giardino interno e arriva infine in sala, sul cui soffitto Guercino realizzò il suo capolavoro, giunto intatto senza aver subito restauri".

Costi: 10 euro a persona (visita guidata + card d'ingresso); 5 euro per gli iscritti di Succede solo a Bologna (5 euro costo tessera annuale di iscrizione), per ragazzi dai 10 ai 18 anni e per gli over 65; gratis per bimbi fino a 10 anni, disabili, guide e giornalisti con tesserino.