La Turchia attacca i curdi in Siria, manifestazione al Nettuno

"Chiediamo alle comunità internazionali e alle organizzazioni della società civile in tutto il mondo, di agire contro l'occupazione turca e la pulizia etnica contro i curdi nella Siria, settentrionale e orientale".

Il Comitato di solidarietà del Rovaja in Europa ha convocato, alle 15 di sabato prossimo, in piazza del Nettuno a Bologna, una manifestazione per protestare contro la minaccia di invasione turca del nord-est della Siria, in seguito all'ipotesi del ritiro delle truppe americane voluto da Donald Trump.

"Sul Kurdistan non dobbiamo rimanere indifferenti", concorda la presidente dell'Assemblea legislativa dellla regione Emilia-Romagna, Simonetta Saliera. "Quanto sta avvenendo nella regione curda in Siria mi preoccupa e mi angoscia", spiega Saliera che aggiunge: "L'occidente vuole ignorare il riconoscimento della comunità curda e permettere alla Turchia di non rispettare quella comunità che vive democraticamente nella regione siriana del Rojava".

Gli Stati Uniti, infatti, dopo il sostegno siriano nella lotta all'Isis, hanno abbandonato gli alleati e dato il via libera alla Turchia. "Erdogan e il suo regime autoritario rappresentano la dittatura totalitaria, il militarismo e la violenta persecuzione dei curdi", dice il Comitato di solidarietà del Rovaja in Europa, secondo cui un'invasione della regione da parte delle forze turche "rianimerà l'Isis" e causerà "morte e distruzione indicibili, costringendo milioni di persone a fuggire". (Luc/ Dire)