Guglielmo, il giovane artista bolognese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Il Giovanissimo cantautore Gugliemo Rossi Scota esordisce con la sua semplicità e la freschezza legata alla sua giovane età, 22 anni, che talvolta si trasforma, in alcune canzoni, in malinconia e riflessioni. II primo album del cantautore bolognese è già disponibile in tutti gli stores digitali. Tra i temi trattati nel primo disco di Guglielmo l’amore predomina: amori mancati, amori riusciti ma finiti spesso male, da segnalare il brano Proteggimi che è una canzone dedicata alla sorella più grande a cui Guglielmo è molto legato. Il disco è stato scritto interamente da Guglielmo, che suona anche il pianoforte, con i consigli e suggerimenti dell’amico Federico Capranica, e vanta la straordinaria partecipazione del trombettista Frank Nemola, noto per essere da anni un musicista di Vasco Rossi.