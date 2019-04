Guida l'auto sotto sequestro senza patente e assicurazione: 7mila euro di multa

E' un italiano di 49 anni, residente a Bologna, l'uomo finito nei guai dopo il controllo di una pattuglia della polizia locale a San Lazzaro. Il fermo è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Caselle, mentre gli agenti erano impegnati in un controllo del territorio attraverso l'utilizzo del TargaSystem : lo strumento che permette di rilevare le auto in transito non in regola.

Ed è così che l'uomo è stato trovato al volante della propria vettura nonostante avesse la patente revocata da 3 anni, il veicolo sotto sequestro dal 2018, senza contare che era anche senza assicurazione e revisione da oltre un anno e mezzo.

Immediatamente è scattato il fermo e sequestro della vettura, oltre a una sfilza di verbali, per una multa complessiva di 7mila euro.