Guida senza aver mai preso la patente: scatta multa da 5mila euro

Fermato per un controllo perché 'pizzicato' a guidare senza cintura di sicurezza, la municipale ha scoperto che non aveva mai conseguito la patente di guida. È successo questa mattina a San Lazzaro, dove la polizia locale stava realizzando alcuni controlli alla circolazione lungo la via Emilia, a ridosso di piazza Bracci.

Da quanto si apprende, un uomo, di origine straniera e alla guida di un'utilitaria, è stato visto al volante senza cintura. Da qui il fermo e il controllo dei documenti, dai quali è emerso che il cittadino non aveva mai sostenuto, e superato, l'esame per ottenere la patente. Immediatamente è scattato il sequestro del veicolo e una multa da 5mila euro.