Mega bandiera tutta di cioccolato: è Guinness mondiale\VIDEO

Stabilito il primo record della categoria con 54,38 metri quadrati di estensione: è la bandiera di cioccolato più grande al mondo, formata da oltre 11mila barrette e tre gusti di cioccolato diversi. Limone per la parte verde, fragola per quella rossa e vaniglia per quella bianca.

A realizzarla, dopo ben 120 ore di lavoro, i maestri cioccolatieri dell'azienda IChoco di Gorizia, in collaborazione con BF Servizi Gruppo BolognaFiere società organizzatrice di Cioccoshow.

Presente una giudice ufficiale del World Guinness Record che ha misurato il mosaico per verificare il record raggiunto.