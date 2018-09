Bollette Hera: ora si pagano con lo smartphone

La bolletta Hera si potrà pagare anche con lo smartphone attraverso l’app MyHera o i servizi on-line del

Gruppo, semplicemente digitando il proprio numero di cellulare (senza bisogno di inserire i riferimenti della carta di credito o bancari), con un semplice clic si potrà autorizzare la transazione in tempo reale sul proprio conto corrente.

Si chiama "servizio Jiffy" ed è già attivo in più di 130 banche italiane. L'opzione di pagamento è disponibile via web dai Servizi OnLine del Gruppo Hera e sullo smartphone dall'App My Hera.

Come fare

Si seleziona la bolletta da pagare e si sceglie l’opzione di pagamento Jiffy. Si digita il numero di cellulare su cui è installata l’app della banca che supporta il servizio Jiffy. Sullo screen del cellulare apparirà la richiesta di pagamento Jiffy, che va approvata con un click. L'utente riceverà conferma immediata del pagamento direttamente dalla banca.