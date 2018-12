Hera, lavori sulla rete idrica: comuni della 'Bassa' senz'acqua

Nella notte tra martedì 11 dicembre 2018 e mercoledì 12 (dalle ore 21,30 alle 6,30) Hera effettuerà lavori per la riparazione di una importante condotta idrica in via Olmo 3 in comune di Bentivoglio.

Per effettuare i lavori sarà necessario, rende noto la multiutility, sospendere l'erogazione acqua nei comuni di Pieve di Cento, Galliera, San Pietro in Casale, Malalbergo (compreso Altedo), Baricella.

In altri comuni come Bentivoglio, Minerbio, Sala Bolognese, Castello d’Argile, Argelato e San Giorgio di Piano, i disagi saranno limitati a una riduzione della pressione di erogazione, con probabile carenza idrica ai piani alti delle abitazioni.

Hera invita i cittadini delle zone interessate sia dall’assenza del servizio che dalla riduzione della pressione a rifornirsi di acqua per le necessità primarie. L’azienda assicura che, in caso i lavori si prolungassero oltre l’orario indicato, verranno portati sui diversi luoghi sacchetti di acqua potabile "Al ripristino del servizio l’acqua potrà presentare una colorazione rossastra che non è dannosa

per la salute" conclude la nota.