Hera, lavori sulla rete idrica: comuni della "Bassa" senz'acqua

Per effettuare un intervento di manutenzione su un’importante condotta idrica, sarà necessario sospendere il servizio. I lavori verranno eseguiti nel corso della notte tra il 6 e il 7 maggio per ridurre al minimo i disagi.

Come fa sapere Hera, nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 maggio 2020 (dalle ore 22 alle 6) si effettueranno lavori per la riparazione di una importante condotta idrica in via Paradiso nel territorio del Comune di

Bentivoglio.

Per consentire lo svolgimento di tali lavori, in quel lasso di tempo sarà necessario sospendere il servizio nei seguenti comuni di Pieve di Cento, Galliera, San Pietro in Casale, Bentivoglio (capoluogo e frazioni), Malalbergo (compreso Altedo), Baricella, località Lovoleto (comune di Granarolo), località Cà de Fabbri (comune di Minerbio).

Nei Comuni di Sala Bolognese, Castello d’Argile, Argelato, San Giorgio di Piano e Minerbio i disagi saranno limitati a una riduzione della pressione di erogazione, con probabile carenza idrica ai piani alti delle abitazioni.

Hera invita i cittadini delle zone interessate sia dall’assenza del servizio che dalla riduzione della pressione a rifornirsi di acqua per le necessità primarie. Ad ogni modo, l’azienda assicura che, in caso i lavori si prolungassero oltre l’orario indicato, verranno portati sui diversi luoghi sacchetti di acqua potabile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al ripristino del servizio, l’acqua potrà presentare una colorazione rossastra che non ne pregiudica la potabilità e che non è dannosa per la salute. Per informazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24 il numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche 800.713.900 a cui i cittadini possono segnalare guasti e rotture.