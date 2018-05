Oltre 20mila nuovi contatori gas in città: installazione da maggio

A partire dalla fine di maggio verranno installati circa 20.500 contatori gas di nuova generazione. Inizia in questi giorni l'attività di volantinaggio che annuncia l'installazione a Bologna nei quartieri di Borgo Panigale-Reno, Navile, Porto Saragozza, S.Donato-S.Vitale, Santo Stefano e Savena.

I nuovi contatori consentiranno la telelettura per avere bollette sempre basate sui consumi reali. Ai clienti sarà lasciato l'avviso di installazione almeno cinque giorni prima dell'esecuzione degli interventi.

Alcune informazioni utili:

1) La presenza fisica dell'utente o di un suo incaricato non è necessaria se il contatore si trova all'esterno dell'abitazione. In caso di apparecchi posti all'interno, se gli incaricati Inrete non dovessero trovare nessuno al domicilio, lasceranno una avviso in buchetta per fissare un nuovo appuntamento.

2) A sostituzione avvenuta, saranno consegnate, direttamente o vicino al contatore o nella cassetta della posta, le istruzioni per accendere il display e leggere a fini di controllo e conoscenza personale, il numeratore della lettura.

3) IMPORTANTE: gli operatori incaricati da Inrete Distribuzione Energia saranno dotati di tesserino di riconoscimento e nessuno è autorizzato a chiedere denaro per questo intervento, essendo la sostituzione gratuita, o a proporre alcuna revisione di contratto.

In caso di dubbi, per verificare l'identità degli operatori, è possibile contattare il numero verde gratuito da rete fissa e cellulare (800.990.250), attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13. Gli operatori del call center sono in grado di verificare l'identità dei nostri operatori, per garantire la sicurezza dei nostri utenti.