Rifiuti, riaprono le isole ecologiche: riparte anche il servizio di ritiro ingombranti

Da lunedì 27 aprile riparte il servizio di ritiro a domicilio, su prenotazione, dei rifiuti ingombranti, sfalci e potature e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche torna pienamente operativo.

Come rende noto Hera, riaprono anche alcune stazioni ecologiche, mentre dal 4 maggio tornerà attiva la totalità delle stazioni, compresa la distribuzione dei sacchi per la spazzatura.

Le stazioni ecologiche e i servizi di raccolta su appuntamento erano stati contingentati. In queste settimane, infatti, solo le stazioni ecologiche più grandi erano rimaste aperte. Nel bolognese lunedi' 27 riaprirà la stazione ecologica nel comune di San Giorgio di Piano, in via Stalingrado 14, che sarà al servizio anche degli altri comuni dell'area.