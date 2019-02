Rumore troppo alto, Comune sospende licenza: chiuso il club Hobby One

Una serie di rilievi di misura del rumore oltre la soglia consentita. Licenza sospesa al club Hobby One, nota discoteca di via Mascarella. A notificare il provvedimento, deciso l'altro giorno, è stato il Comune per mezzo del settore attività produttive, basandosi sul report delle rilevazioni Arpae, che hanno registrato ripetuti episodi di sforamento dei rumori ambientali a tarda notte.

Non si conoscono i termini temporali della disposizione, ma con una istanza apposita -una sorta di progetto di insonorizzazione- il locale potrà chiedere il ripristino dell'autorizzazione a ospitare eventi di intrattenimento, cosa che di fatto riaprirebbe le porte della discoteca al pubblico delle danze.