Locali e movida, riapre l'Hobby One di via Mascarella: "C'è una nuova licenza"

Dopo circa sette mesi ha rieparto la discoteca "Hobby One" di via Mascarella, chiusa per ripetuti sforamenti dei rumori ambientali rilevati da Arpae. Al locale, che adesso si chiama Jam Club in onore dei suoi anni d'oro, è stata concessa nuova licenza e c'è un nuovo progetto nel rispetto delle norme. Grazie alla collaborazione con il Comune di Bologna e Arpae, in questi mesi sono stati realizzati importanti lavori di bonifica dei rumori e interventi di insonorizzazione che hanno permesso l'ottenimento della nuova licenza per la storica discoteca situata nei sotterranei di Palazzo Bentivoglio.

“Questo risultato – ha detto Andrea Vitali, amministratore della società che gestisce il locale - è stato possibile grazie ad un lavoro congiunto e propositivo fra noi, il Comune e Arpae. Ciò ci ha permesso di individuare e risolvere le problematiche riscontrate nelle passate gestioni”.