Blitz di Hobo a Palazzo D'Accursio: feriti due vigili urbani

Due agenti della Polizia municipale sono rimasti feriti questa mattina durante l'irruzione del collettivo Hobo, in protesta per la concessione di piazza Galvani a Forza Nuova.

Gli attivistri sono entrati con uno striscione e hanno lanciato accuse al PD, finchè non sono intervenuti i vigili.

Per un agente si parla di oltre 30 giorni di prognosi per una frattura al malleolo, mentre il secondo ne avrà per almeno 12, a causa di una distorsione al polso. Le immagini dell’aula e la relazione sull’accaduto saranno trasmesse alla Procura.

Il Sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha dichiarato: “Chiediamo che in tempi brevi i responsabili siano individuati e puniti. Voglio esprimere piena vicinanza agli agenti di Polizia Municipale aggrediti. Chi ha interrotto il Consiglio comunale ha compiuto un gesto squadrista, simile ai fascisti che dice di contrastare. Sono gli stessi che hanno impedito di parlare a un professore della nostra Università. Gli antifascisti hanno a cuore la democrazia e oggi sono davanti al Sacrario dei Caduti della Resistenza per condannare i fascisti, i razzisti e chi semina odio e rancore. La forza della democrazia è la forza della non violenza”.

"Esprimo piena vicinanza agli agenti della Polizia municipale che sono stati vittime degli ennesimi pseudo anti-fascisti che sono venuti a interrompere i lavori del Consiglio - afferma Borgonzoni - chiedo e pretendo un immediato intervento del Comune per denunciare chi con la violenza crea caos e impone i propri deliranti pensieri. Questo clima di tensione è ancor più intollerabile perchè rinfocolato da una parte della sinistra che si rispecchia nei modi squadristi di certi soggetti".