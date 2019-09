Blitz collettivo in rettorato, condannati in cinque

Cinque condanne che vanno da un anno a un anno e sei mesi, per avere interrotto un consiglio di amministrazione. Per questo alcuni membri del collettivo Hobo sono stati condannati in capo all'accusa di interruzione di pubblico servizio, violenza privata e interruzione di pubblico servizio.

L'episodio risale al marzo 2013, quando una quindicina di membri del collettivo entrò nelle aule dove si stava svolgendo la riunione in rettorato. i lavori vennero interrotti e la Digos identificò alcuni dei militanti, che nel frattempo si allontanarono dalla stanza per non farsi riconoscere. Gli avvocati dei militanti hanno annunciato ricorso in appello, in virtù del fatto che la riunione sia stata interrotta prima dell'arrivo dei ragazzi.