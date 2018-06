VIDEO| Blitz di Hobo nella sede di Repubblica: 'Giornale del regime'

Blitz del collettivo Hobo questa mattina siamo stati nella sede del quotidiano 'La Repubblica', in via Parmeggiani. Gli attivisti lo definiscono "'house organ del democraticismo e del PD".

Per Hobo Repubblica, non ha mosso un dito quando Renzi approvava il Job's Act, quando emanava la Buona Scuola e l'alternanza Scuola-Lavoro, ha taciuto quando il decreto Salvabanche espropriava i risparmi di migliaia di famiglie e Minniti creava dei veri e propri lager in Libia: "Anzi, in tutte le occasioni si è schierata senza batter ciglio a difesa del partito di Renzi. Ora che però a governare è la Lega di Salvini, urla al fascismo e all'attentato contro la democrazia", scrivono i nota "ma sappiamo cos'è questa democrazia: è la difesa dello status quo, è lasciare che i migranti muoiano nei lager in Libia, sono le politiche che hanno costretto una generazione ai lavoretti a 5 euro l'ora".

E aggiungono: 'Ora che il PD è allo sfascio, è Repubblica a prendere in mano le redini del partito delle banche, a difendere a spada tratta l'Europa e le sue politiche e a farsi promotore del frontismo democratico. In parole povere rappresenta il contraltare a Salvini e Di Maio, l'altro pezzo del puzzle da attaccare. Invitiamo quindi tutte e tutti a smascherare questo fronte repubblicano, perché essere contro Salvini significa anche essere contro la macelleria sociale che chiamano democrazia"