Aggiudicato l'Hotel delle Acque di Porretta, il sindaco Nanni: "A giorni nuova gestione"

"L’Hotel delle Acque ha una nuova proprietà". Così il sindaco di Alto Reno Terme, Giuseppe Nanni, sui social media. L'albergo 4 stelle, con 174 camere e 18 dipendenti, aveva chiuso i battenti ad aprile del 2015, dopo un periodo di amministrazione da parte di un curatore fallimentare.

"Si delinea, finalmente, quella prospettiva di rilancio turistico che da tempo auspichiamo e per la quale siamo fortemente impegnati - continua il sindaco - naturalmente attendiamo di conoscere i dettagli dell’operazione, ma questo passaggio è essenziale e indispensabile. Come Amministrazione Comunale non possiamo che dirci soddisfatti, ancor più se consideriamo altri due elementi estremamente positivi". Per Nanni: "I numeri delle presenze turistiche del 2019 ci parlano di un consistente recupero e, sul versante della ricettività, abbiamo appreso che l’Hotel ha una nuova gestione, che dovrebbe partire a giorni. Fatti incoraggianti, che ci inducono a proseguire con convinzione nei grossi investimenti fatti in questi anni per ridare fiato e speranza a un settore, quello turistico-termale, che fin dal nostro insediamento abbiamo definito strategico per la nostra economia".

Una storia travagliata quella dell'hotel di lusso. Già nel 2013, sindacati e lavoratori avevano annunciato lo stato di agitazione per "una gravissima situazione lavorativa", per i dipendenti era stata adottata la cassa integrazione straordinaria da aprile 2013 fino a dicembre 2013, dopo il periodo della cassa integrazione ordinaria "retribuzioni con continui ritardi da circa un anno", lamentavano i sindacati.