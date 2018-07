Turista prenota in hotel low cost, riceve chiavi di un camper: guai per il titolare

Ha prenotato una camera d'albergo su internet, ma all'arrivo alla reception ha scoperto che in realtà dormirà in un camper. E' successo sabato scorso a un turista straniero, in zona stazione.

L'Hotel, in seguito a una segnalazione, era tenuto già d'occhio dalla Polizia Municipale, che questa volta però è intervenuta non appena il turista si è apprestato a salire sul mezzo per prendervi dimora.

Interrogato dagli agenti, l'uomo ha candidamente ammesso di avere effettuato la prenotazione e di avere ricevuto le chiavi del camper alla reception dell'albergo. Tra le istruzioni fornite al turista, anche quella di servirsi del bagno comune del primo piano, poiché quello del camper era guasto. Per il servizio il turista avrebbe pagato 29 euro in contanti, senza ricevuta.

Mentre gli agenti stavano ascoltando la versione del turista, sarebbe arrivato il titolare della ditta che gestisce l’albergo, un italiano di 39 anni. In sua difesa, l'albergatore ha sostenuto che il veicolo dove il cliente avrebbe dovuto dormire era regolarmente noleggiato, ma dalle verifiche si è scoperto che l'immatricolazione è derstinata “a uso proprio”, facendo scattare la sanzione e il fermo amministrativo del camper, con ritiro della carta di circolazione. Nei prossimi giorni sono previsti gli approfondimenti d’ufficio, successivi al controllo della struttura ricettiva.