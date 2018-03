‘I Provinciali’ di Rai Radio2: Pif e Michele Astori il 23 marzo a Bologna

Dalle 17.30 alle 18.30 di venerdì 23 marzo, ‘I Provinciali’ sarà in diretta dalla sede regionale della Rai di Bologna. Un divertente “osservatorio” sulla provincia italiana firmato Pif e Michele Astori che è diventato itinerante e sarà in città con l’obiettivo di misurare più da vicino lo stato di salute e la velocità della provincia italiana che, secondo la vocazione del programma di Radio2, rappresenta il termometro del paese reale.

Una puntata speciale che sarà opportunità per vivere la provincia emiliana attraverso più prospettive: da un lato quella di bolognesi doc, come Cristina d’Avena, il gruppo pop-rock del momento Lo Stato Sociale e Gianluca Farinelli, il direttore della cineteca di Bologna, dall’altro Edoardo D’Erme aka Calcutta, giovane cantautore di Latina trapiantato a Bologna, dove ha coltivato la sua notorietà. Non mancheranno “il test del provinciale” e tutti i momenti più divertenti del programma di Pif e Astori, che faranno della puntata de ‘I Provinciali’ in diretta da Bologna un’occasione di infotainment unica nel suo genere.

Dopo la tappa di Firenze, Pif e Astori approdano a Bologna, per una puntata del programma radio aperta al pubblico. Per partecipare è possibile scrivere a iprovinciali@rai.it, ultimi posti disponibili.