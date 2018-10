Ictus e vittime di incidenti: super lavoro per l'elisoccorso notturno

Triplice intervento dell'elisoccorso notturno nella notte tra domenica e lunedì, per portare in ospedale altrettanti pazienti. I primi due casi sono avvenuti attorno alle 20, alle 21:40 tra San Benedetto Val di Sambro e Porretta per due sospetti ictus, mentre il terzo si è verificato alle 2 di notte a Molinella, dopo un incidente stradale.

In tutti e tre i casi nel giro di una ventina di minuti scarsi, l'eliambulanza in volo notturno ha portato i pazienti al Maggiore. per trasportare al Maggiore una paziente vittima di incidente stradale.

Con quelli di ieri notte, salgono a 33 gli interventi dell’elisoccorso notturno nella provincia di Bologna, in soli due mesi. L’attivazione del volo notturno, infatti, risale allo scorso 15 agosto. Interventi possibili grazie alla nuova strumentazione, un protocollo esecutivo più rapido e alle diverse basi di decollo e atterraggio notturno, realizzate su tutto il territorio regionale: ad oggi ne sono attive 119, di cui oltre la metà in zone montane.